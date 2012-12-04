На російського опозиціонера Развозжаєва завели ще одну справу

Про це повідомив у вівторок РІА Новини офіційний представник СК Володимир Маркін.

"Развозжаєв підозрюється в незаконному перетині держкордону. Справу порушено за частиною 1 статті 322", - сказав Маркін.

Раніше проти Развозжаєва порушили кримінальну справу про підготовку масових заворушень і розбою. СК також повідомляв, що Развозжаєв незаконно перетнув у жовтні українсько-російський кордон за паспортом брата.

Максимальна санкція за статтею "Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації" - позбавлення волі на два роки.

За версією слідства, 15 жовтня 2012 Развозжаєв, знаючи про перевірку, що проводиться відносно нього у зв'язку з фактами, викладеними в документальному фільмі "Анатомія протесту-2", вирішив уникнути притягнення до кримінальної відповідальності і сховатися від слідчих органів Росії.

"Бажаючи ввести правоохоронні органи в оману, Развозжаєв придбав квиток на потяг, що прямував у місто Київ Республіки Україна, скориставшись паспортом свого брата, і перетнув державний кордон РФ без дійсних документів на право виїзду з країни", - додав Маркін.