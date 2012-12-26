ПФУ відзвітував, що пенсії за грудень профінансовані в повному обсязі

У Пенсійному фонді стверджують, що пенсії за грудень профінансовано в повному обсязі.

25 грудня Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсійних виплат за грудень по всіх регіонах країни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пенсійного фонду, розміщеному на Урядовому порталі.

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