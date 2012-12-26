ПФУ відзвітував, що пенсії за грудень профінансовані в повному обсязі
18:00, 26 грудня 2012Суспільство
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У Пенсійному фонді стверджують, що пенсії за грудень профінансовано в повному обсязі.
Пенсійний фонд відзвітував про виконану роботу
25 грудня Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсійних виплат за грудень по всіх регіонах країни.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пенсійного фонду, розміщеному на Урядовому порталі.
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