У Києві «замінували» торговельний центр

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

На місце події одразу виїхали керівництво районного управління, слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічних та пожежо-технічних служб.

Під час обстеження приміщення та прилеглої до нього території жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв не виявлено.

Працівники міліції опитали працівників закладу. На даний час проводиться збір інформації для внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Оперативні служби встановлюють особу зловмисника.