У центрі Львова бурулька важко травмувала пішохода

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, надзвичайна пригода трапилася 26 грудня у центрі Львова на проспекті В’ячеслава Чорновола, 1.

„По телефону „103” надійшло повідомлення про те, що на проспекті В.Чорновола на голову перехожому, 34-річному чоловіку, впала з даху будинку крижана бурулька, в наслідок чого він отримав травму голови. Постраждалого до лікарні привезла „швидка”, - повідомили в управлінні.

Як зазначила у коментарі УНІАН голова Галицької районної адміністрації Львова Ірина Маруняк, щодо факту падіння крижаної бурульки на перехожого на початку проспекту В.Чорновола проводиться службове розслідування на предмет якості виконання своїх обов’язків працівників Львівського комунального підприємства, до якого належить ця територія.

«Зараз працівники ЛКП дають пояснення. Як мене поінформував директор ЛКП, на момент нещасного випадку небезпечне місце на проспекті В.Чорновола було огороджене стрічкою. Протягом дня перехожі кілька разів зривали стрічку, доводилось її поновлювати», - зазначила І.Маруняк.