Вибух у Буковинському державному медунiверситетi: загинув чоловiк

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, виїздом на місце події встановлено, що в приміщенні корпусу БДМУ знаходиться труп 62-річного чернівчанина. За попередньою версією, між загиблим та працівником цього закладу існували неприязні стосунки з приводу виділення земельної ділянки в садівничому товаристві. Як встановлено в ході перевірки, вибуховим пристроєм, ймовірно, була бойова граната, яка здетонувала і стала причиною загибелі чоловіка.

Крім того, від вибуху постраждали студент та викладач медуніверситету, які проходили поруч. Від стаціонарного лікування вони відмовилися, загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

На місце події виїжджали керівники прокуратури, УМВС та ГУ МНС у Чернівецькій області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, хід якого перебуває на контролі генерального прокурора України.