Чоловік з карабіна вбив дружину і відкрив вогонь по перехожих

Про це повідомила РІА Новини старший помічник керівника регіонального слідчого управління СК РФ.

"За версією слідства, 27 грудня 2012 близько 14 години 49-річний чоловік, перебуваючи у себе в квартирі, з мисливського карабіна вбив свою 32-річну дружину, яка повернулася з магазину додому разом з їх восьмирічною донькою", - повідомила співрозмовниця агентства.

Вона уточнила, що після вбивства дружини чоловік з вікна квартири на другому поверсі багатоквартирного будинку, зробив кілька пострілів на вулицю, убивши ще одну людину, а потім застрелився сам.

"Дівчинка не змогла сама відкрити двері квартири, у зв'язку з чим по телефону повідомила своїй бабусі про те, що трапилося, а та викликала правоохоронців", - пояснила вона.

Убитий при безладній стрілянини з вікна виявився 51-річним власником нічного клубу. Бізнесмена знайшли на вулиці біля його автомобіля Toyota Land Cruiser Prado з вогнепальними пораненнями грудей та спини. За даними місцевих жителів, загиблий підприємець був відомий у місті як власник кількох об'єктів нерухомості, зокрема популярного нічного клубу.