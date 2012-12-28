В Ужгороді планується будівництво Міжнародного центру за кошти ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Закарпатської ОДА, про це під час зустрічі з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Олександром Ледидою повідомив керівник Інституту транскордонного співробітництва Сергій Устич.

За його словами, Інститут виграв грант на проект створення Міжнародного центру транскордонного співробітництва - першого у Східній Європі.

Будівництво установи, за словами С.Устича, фінансуватиме Євросоюз. Вартість проекту - близько 500 тис. євро.

Він додав, що будівництво розпочнуть тільки в тому разі, якщо під Міжнародний центр виділять земельну ділянку в Ужгороді.

З відповідним проханням С. Устич звернувся до голови Закарпатської ОДА О. Ледиди: «Просимо сприяння влади у виділенні невеликої земельної ділянки в обласному центрі. Адже кошти закладені тільки на створення центру – уже навіть є попередній проект. Це буде компактний офісний центр з інформаційною службою».

У прес-центрі ОДА уточнили, що голова Закарпатської ОДА пообіцяв всебічне сприяння Інституту транскордонного співробітництва.

«Влада сприятиме у реалізації таких проектів. Адже серед усіх прикордонних регіонів Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії не випадково обрали Закарпаття – ми завжди були прикладом толерантності та виваженості. Впевнений, це лише покращить імідж нашої прикордонної області серед європейських партнерів», - уточнив голова Закарпатської облдержадміністрації О. Ледида.

Загалом, за даними С. Устича, у рамках різних програм та проектів транскордонного співробітництва у Закарпаття вже надійшло більше 20 млн. євро.

Довідка УНІАН. Інститут транскордонного співробітництва (ITC) зареєстрований як громадська неприбуткова організація в Україні в 2005 році. Інститут має за мету дослідження природи та тенденцій розвитку транскордонних процесів, аналіз геополітичної динаміки, пов'язаної з новітніми змінами європейських кордонів, розбудову та оптимізацію функціонування моделі транскордонної системи "Схід-Захід Європи" через здійснення довгострокового моніторингу її основних параметрів тощо.

Засновниками Інституту транскордонного співробітництва є директор Інституту світової економіки та міжнародних відносин, дійсний член (академік) Академії Наук України Юрій Пахомов, декан економічного факультету Закарпатського державного університету, професор Олександр Передрій, президент корпорації ЕВІ (США), кандидат економічних наук, Почесний консул України в Сігеті (Угорщина) Алекс Ровт, Надзвичайний і Повноважний Посол, кандидат філософських наук Сергій Устич.