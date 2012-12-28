Експерт: Стабілізувати гривню допоміг шум довкола податку на продаж валюти

Нацбанк наприкінці року стабілізував курс національної валюти на рівні 8 гривень за долар завдяки як природнім причинам, адже підприємства мають виконати свої податкові зобов’язання, вони продають валюту і купують гривню, так і штучним – завдяки шуму довкола законопроекту про ведення податку на продаж іноземної валюти.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «Case Україна» Володимир Дубровський.

«Тут є природний компонент, адже кожного року ми мали таку саму ситуацію підвищення попиту на гривню наприкінці року. Це пов’язано з тим, що, по-перше – підприємства мають виконати свої податкові зобов’язання, вони продають валюту і купують гривню, по-друге – населення, яке зберігало гроші в доларах з певно частиною цих доларів розстається аби купити путівки на Новий рік, подарунки, або просто придбати продукти», – зазначив Дубровський.

«Є і штучний компонент, пов’язаний з шумом який був пов’язаний з податком на продаж валюти. Це було зроблено навмисно для того, аби частина населення, особливо пенсіонери, які піддаються паніці, які піддаються пропаганді, щоб саме вони понесли свої заощадження в першу чергу продавати, тому що вони дійсно злякалися, і перелякані понесли долари до обмінників і Нацбанк виконав свою задачу, він стабілізував курс», – додав експерт.