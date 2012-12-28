Під Києвом відомий композитор та музичний продюсер збив на смерть жінку

Поблизу Києва відомий музичний продюсер збив на смерть жінку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, 27 грудня близько 18.00 на 32-му кілометрі траси Київ-Обухів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю відомого українського композитора та музичного продюсера.

Рухаючись в напрямку Києва, водій автомобіля «Лексус» поблизу транспортної зупинки «П’ятихатки» здійснив наїзд на пішохода. 30-річна жінка загинула на місці пригоди, її особа встановлюється.

Інформація про ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобам, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється Слідчим управлінням Головного управління МВС України у Київській області. Процесуальне керівництво досудового слідства здійснюється прокуратурою Київської області.