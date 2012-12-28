У Луцьку заселили будинок, частина якого влітку обвалилася

Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційної роботи Луцької міської ради, власники 18 квартир отримали ключі від своїх повністю оновлених квартир.

Начальник управління капітального будівництва міської ради Леонід Карабан повідомив, що у будинку було капітально відремонтовано 28 квартир. Зроблено ремонт у всіх чотирьох під’їздах, замінено 90% вікон, укріплені конструкції першого та другого поверхів усієї будівлі.

Під час огляду будинку Луцький міський голова Микола Романюк зазначив: «Вісім квартир були повністю розібрані, їх мешканці отримали інше житло. Чотири трикімнатні квартири були придбані за кошти міського бюджету, тепер ми маємо наміри віддати чотири відбудовані квартири багатодітним сім’ям. Ще на чотири квартири кошти виділила облдержадміністрація, то їй вирішувати, як тепер розпорядитися цим житлом. Є плани зробити гуртожиток для дітей-сиріт».

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку 10 червня 2012 року о 04.25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи. Було зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів. Загинули двоє пенсіонерів.

На капремонт будинку Кабінет міністрів виділив 11 млн 968 тис. грн. Волинська обласна державна адміністрація виділила кошти на придбання чотирьох двокімнатних квартир для мешканців будинку, житло яких було зруйновано. За кошти міського бюджету для постраждалих придбано чотири трикімнатні квартири. Нині мешканці восьми зруйнованих помешкань проживають у нових квартирах.

28 листопада Луцький міськрайонний суд виніс вирок у кримінальній справі, порушеній стосовно майстра технічної дільниці ЖКП №7 за фактом службової недбалості, яка призвела до обвалу частини будинку. Майстра обвинувачували у тому, що він не виявив вчасно аварійність будинку та не було усунуто пошкоджень стін.

Вироком суду майстер ЖКП засуджений до трьох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку та позбавленням права 1 рік обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.