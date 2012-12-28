На одеському ринку у торговця з Китаю вкрали сейф із мільйоном гривень

На одеському ринку «7-й кілометр» у торговця з Китаю вкрали сейф із грошима в сумі понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області група зловмисників зламала на промтоварному ринку «7-й кілометр» один із торгових контейнерів і винесла звідти сейф із великою сумою грошей.

Як уточнили в облУВС, «у ніч на 26 грудня злодії зірвали 3 навісних замки і проникли до торгового контейнеру громадянина Китаю, який працює на 3-му торговому майданчику ринку. З контейнера торговця було винесено металевий сейф, в якому зберігалися 70 тис. дол. і 450 тис. грн».

За фактом крадіжки більш як 1 млн. грн співробітниками Овідіопольського РВВС почато досудове розслідування згідно з ознаками ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, здійснена в особливо великих розмірах або організованою групою). Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.