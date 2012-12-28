Азаров собі уявляє, де межа компромісу з МВФ

17:58, 28 грудня 2012
Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров визнає, що Україні нелегко буде обійтися без кредитів Міжнародного валютного фонду, проте країна не братиме кредити на неприйнятних умовах. 

Микола Азаров

Про це він заявив на свій сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Я говорив про те, що Україна може обійтися без кредитів МВФ, але ніколи і ніде не говорив, що зробити це дуже легко. Насправді ми дійсно можемо обійтися без кредитів і не візьмемо ці кредити на неприйнятних для нас умовах, але зробити це буде не так просто. Саме тому ми наполегливо прагнемо знайти компроміс з МВФ», - сказав М.Азаров.
Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України в другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня п.р., проте був відкладений.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може привести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська і Криму, а також ряду підприємств, зокрема холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізингової компанії. Крім того, було знижено рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України.

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