Уже 133 людини померли в Україні від переохолодження

Про це під час урядової селекторної наради повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, пишуть «Коментарі».

Він зазначив, що для порятунку від морозів бездомних необхідно поширити практику соціальних патрулів.

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«У всіх містах і районах створені спеціальні пункти обігріву. Однак в Україні від переохолодження померло 133 людини, переважна більшість з яких не мали постійного місця проживання. Для вирішення цієї проблеми необхідно поширити практику соціальних патрулів», - зазначив Вілкул.