Уже 133 людини померли в Україні від переохолодження
19:56, 28 грудня 2012Суспільство
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В Україні від переохолодження померли 133 людини. Більшість із загиблих не мали постійного місця проживання.
Вілкул хоче ввести соціальні патрулі
Про це під час урядової селекторної наради повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, пишуть «Коментарі».
Він зазначив, що для порятунку від морозів бездомних необхідно поширити практику соціальних патрулів.
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«У всіх містах і районах створені спеціальні пункти обігріву. Однак в Україні від переохолодження померло 133 людини, переважна більшість з яких не мали постійного місця проживання. Для вирішення цієї проблеми необхідно поширити практику соціальних патрулів», - зазначив Вілкул.
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