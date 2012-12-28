Міліція розслідує смерть під Хюндаєм

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, 25 грудня 22-річний електромеханік Слов'янської дистанції сигналізації під час очищення стрілочних переводів від снігу був смертельно травмований швидким поїздом сполученням «Київ-Донецьк».

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст.276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що призвело до загибелі людей).

Розслідування проводить лінійний відділ міліції на станції Слов'янськ. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється органами прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки, 25 грудня на Слов'янській дистанції сигналізації і зв'язку ДП «Донецька залізниця» (ДЗ) загинула людина при виконанні службових обов'язків в результаті наїзду швидкісного потягу Інтерсіті+, який виконував рейс за маршрутом Донецьк-Київ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДЗ, «будь-яке травмування на залізниці — це порушення правил особистої безпеки».