Затримано зловмисників, причетних до викрадення родини Нагорних

Про це повідомив прокурор Шевченківського району Києва Вячеслав Мармиш.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста Києва, встановлено, що у березні 2012 року зловмисники проникли в квартиру по вул. В.Житомирська, 23, де зв’язали скотчем матір та сина Нагорних, після чого на орендованому автомобілі вивезли їх до Дніпропетровської області. Деякий час Нагорних утримували в гаражі, вимагаючи при цьому документи на квартиру, яка їм належить.

За вказаним фактом 16 березня Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

«Тривалий час розслідування велося неналежним чином. Однак після втручання прокуратури досудове слідство активізувалося. Як результат, 26 та 27 грудня були затримані двоє осіб, які безпосередньо приймали участь у викраденні Нагорних», - наголосив прокурор.

Підозрюваним інкримінується вчинення злочинів за ознаками ч. 2 ст. 146 ККУ «Незаконне позбавлення волі» та ч.2 ст. 189 ККУ «Вимагання».

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За словами В.Мармиша, на даний час встановлюється й інші особи, які причетні до викрадення Нагорних та шахрайського заволодіння їх житлом.

«Наразі ми можемо однозначно стверджувати, що відчуження цієї квартири відбулося незаконно та без згоди членів сім’ї Нагорних», заявив В. Мармиш.

Як вже повідомлялося, 18 грудня прокуратурою Шевченківського району Києва розпочато досудове розслідування кримінального провадження за зверненням киянина Сергія Нагорного щодо шахрайського заволодіння його квартирою. Проведеними слідчими діями встановлено, що переоформлення права власності на житло родини Нагорних відбулося за рішенням Третейського суду Луганської області, ухваленого на підставі підроблених документів.

Досудове слідство триває.