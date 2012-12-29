Авіакомпанія «Сибір» збільшить кількість рейсів з Одеси до Москви

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного аеропорту «Одеса».

Крім того, аеропорт повідомляє, що авіакомпанія «Сибір» розглядає можливість відкриття прямих рейсів за маршрутом Новосибірськ-Одеса.

Нагадаємо, авіакомпанія "Сибір" виконує рейси до Одеси з липня 2012 року.

Рейси до Одеси авіакомпанія виконує на 128-місному Airbus-319.

Середнє завантаження рейсу становить 87%.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Сибір» є учасником глобального авіаційного альянсу oneworld. Авіакомпанія володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів, вибудованою на базі трьох авіатранспортних вузлів у Москві (Домодєдово), Новосибірську (Толмачово) та Іркутську.