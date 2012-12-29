Авіакомпанія «Сибір» збільшить кількість рейсів з Одеси до Москви
02:17, 29 грудня 2012Суспільство
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Авіакомпанія "Сибір", що працює під брендом S7 Airlines, планує з весни 2013 року збільшити кількість рейсів з Одеси до Москви до 6 на тиждень.
Про це йдеться в повідомленні Міжнародного аеропорту «Одеса».
Крім того, аеропорт повідомляє, що авіакомпанія «Сибір» розглядає можливість відкриття прямих рейсів за маршрутом Новосибірськ-Одеса.
Нагадаємо, авіакомпанія "Сибір" виконує рейси до Одеси з липня 2012 року.
Рейси до Одеси авіакомпанія виконує на 128-місному Airbus-319.
Середнє завантаження рейсу становить 87%.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Сибір» є учасником глобального авіаційного альянсу oneworld. Авіакомпанія володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів, вибудованою на базі трьох авіатранспортних вузлів у Москві (Домодєдово), Новосибірську (Толмачово) та Іркутську.
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