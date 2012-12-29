Офіційний курс валют на 29 грудня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 28 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1053.7172 (на 28 грудня – 1060.3514) 10 RUR – 2.6316 (на 28 грудня – 2.6223) Усі курси валют на 29 грудня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter