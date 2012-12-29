ЗМІ: Товари на передноворічних розпродажах насправді дорожчі ніж зазвичай
На передодні свят в Україні товари з так званих "остаточних розпродажів" дістаються українцям дорожче за їхню реальну вартість.
Про це повідомляє ТСН.
Перед новорічними святами українські продавці завішують усі вітрини привабливими повідомленнями про великі знижки. Якщо вірити написаному - усе віддають за безцінь. Проте експерти кажуть, що такі розпродажі - ілюзія.
"Надувається" ціна. Коли ви бачите знижку 70%, це означає, що швидше за все споконвічна ціна була завищена, щоб дати вам від більшої ціни більшу знижку", - каже маркетолог Дмитро Роденко.
Упіймати продавців на відвертій брехні важко, бо ціни підвищують заздалегідь. Решту махінацій побачити простіше. Мінус вісімдесят залишаються на вітрині. Всередині - одяг пропонують вже за половину вартості. А коли справа доходить до конкретного цінника, знижка складає лише кілька гривень.
Подібна ситуація із продажем електроніки. Якщо порівняти "знижені" ціни на розпродажах із цінами на ті ж товари в інтернеті, то з'ясується, що "здешевлені" товари коштують дорожче ніж зазвичай. Різниця може сягати кількох тисяч гривень.