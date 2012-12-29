ЗМІ: Товари на передноворічних розпродажах насправді дорожчі ніж зазвичай

Про це повідомляє ТСН.

Перед новорічними святами українські продавці завішують усі вітрини привабливими повідомленнями про великі знижки. Якщо вірити написаному - усе віддають за безцінь. Проте експерти кажуть, що такі розпродажі - ілюзія.

"Надувається" ціна. Коли ви бачите знижку 70%, це означає, що швидше за все споконвічна ціна була завищена, щоб дати вам від більшої ціни більшу знижку", - каже маркетолог Дмитро Роденко.

Упіймати продавців на відвертій брехні важко, бо ціни підвищують заздалегідь. Решту махінацій побачити простіше. Мінус вісімдесят залишаються на вітрині. Всередині - одяг пропонують вже за половину вартості. А коли справа доходить до конкретного цінника, знижка складає лише кілька гривень.

Подібна ситуація із продажем електроніки. Якщо порівняти "знижені" ціни на розпродажах із цінами на ті ж товари в інтернеті, то з'ясується, що "здешевлені" товари коштують дорожче ніж зазвичай. Різниця може сягати кількох тисяч гривень.