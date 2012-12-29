Завтра в Україні - туман і ожеледиця

Вночі та вранці місцями туман. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах, крім півдня, спостерігатиметься ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с, вночі у південній частині північно-західний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у північних, центральних та прикарпатських областях 9-14°, у Карпатах до 17° морозу. На Південному узбережжі Криму 1-3° тепла; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому заході країни та в Криму 1-6° тепла.

У Києві та області вночі та вранці місцями буде туман. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. По м. Києву температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.