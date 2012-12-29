На шахті в Донецькій області загинув гірник
19:05, 29 грудня 2012Суспільство
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У Донецькій області на шахті «Давидівська-Західна» №4 ВАТ «Донпромбізнес» (м. Кіровське) загинув прохідник 1979 року народження.
Минулої ночі сталося раптове обвалення порід покрівлі, під якими опинився прохідник
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.
Згідно повідомлення, під час прибирання породи в забої вентиляційного штреку шостої західної лави (вугільного пласта L4) минулої ночі стався раптовий обвал порід крівлі, де перебував прохідник. Від одержаних травм він помер.
Наразі на підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка з`ясовує точні обставини і причини трагедії.
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