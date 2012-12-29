На шахті в Донецькій області загинув гірник

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно повідомлення, під час прибирання породи в забої вентиляційного штреку шостої західної лави (вугільного пласта L4) минулої ночі стався раптовий обвал порід крівлі, де перебував прохідник. Від одержаних травм він помер.

Наразі на підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка з`ясовує точні обставини і причини трагедії.