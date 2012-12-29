Матір залишила торбу з немовлям і запискою під дверима лікарні

Дитина лежала у сумці. Хто і коли її приніс – лікарі не знають. Адже медустанова розташована на вулиці Київській неподалік автовокзалу. Породілля могла бути й не місцевою жителькою, а привезти дитину з села чи райцентру, повідомляє Gazeta.ua

"Це цілком здоровий хлопчик. Невідома мама написала у записці, що назвала його Андрійком, бо він народився 12 грудня 2012 року, - розповідає Олександр Шевчук, завідувач відділення дитячої патології, де обстежували немовля. – Крім того, у записці жінка пояснила, що не має змоги виховувати сина і тому змушена так вчинити".

У лікарні кажуть, що малюк був тепло одягнутий і лежав у підгузках. Біля дитини знайшли баночку з дитячою сумішшю.

"Ми оглянули Андрійка – його стан задовільний. Поки що малюк побуде у нас, доки на нього оформлять документи. Після цього його заберуть у Будинок дитини і потім хлопчика можна буде всиновити", - додають у відділенні.

Нагадаємо, на початку листопада на цій же вулиці Київській у Рівному перехожий знайшов на смітнику труп немовляти. Породілля викинула його в кульку. Міліціонери вже розшукали ймовірну матір - 21-річну жінку з Хмельницької області, яка не має постійного місця проживання. Вона стверджує, що у неї стався викидень на 7-ому місяці і недоношене немовля вона залишила під будинком.