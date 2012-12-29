Півсотні Дідів Морозів і Снігуроньок розважили донецьких чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 казкових новорічних персонажів, Дідів Морозів і Снігуроньок пройшли по центральній вулиці Артема від головної ялинки Донецька, встановленої на площі ім. Леніна до площі Жовтневої перед будівлею обласної державної адміністрації.

Таким святковим дійством завершився передноворічний ярмарок, який відбувався в Донецьку на площі безпосередньо перед будівлею ОДА. Після параду новорічних казкових персонажів на ярмарковій площі відбувся флеш-моб і конкурси за участю Дідів Морозів і Снігуроньок.

Всі учасники параду перед будівлею ОДА станцювали під пісню «Дискотеки Аварія» і активно розважали відвідувачів ярмарку.

За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, всього за минулий передноворічний тиждень святковий ярмарок, в якому взяли участь понад 30 підприємств харчової і переробної промисловості, майстрів декоративних мистецтв, підприємств ресторанного сектора, відвідало величезну кількість жителів і гостей міста Донецька. Окрім торгових новорічних будиночків на території ярмаркового містечка працювали фермерські торгові майданчики відкритого типу, де реалізація продуктів харчування відбувалася з автомашин.