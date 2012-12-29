У Тернополі відбувся марш на підтримку родини Павличенків

У руках вони тримали плакати з написами «Волю Павличенкам», «Свободу чесним! Свободу Павличенкам!», «Автономні націоналісти», червоно-чорні прапори та прапори громадської організації «Сокіл».

Зібравшись на Театральному майдані, колона в супроводі міліції пройшла бульваром Т. Шевченка, центральною вулицею Руською, а згодом звернула на вул. Патріарха Й. Сліпого та вирушила в напрямку облдержадміністрації. Учасники акції скандували гасла «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Смерть ворогам!», «Свободу Павличенкам!».

Як пояснили організатори, своїм маршем вони хочуть привернути увагу до беззаконня у судовій системі, до проблеми незаконного засудження сина та батька Павличенків, а також до згортання свобод в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2012 47-річний киянин Дмитро Павличенко та його 19-річний син Сергій були засуджені за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова до довічного ув`язнення і 13 років в`язниці відповідно.

По всій Україні пройшли акції на підтримку родини Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства судді.