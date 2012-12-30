П'яний тричі вистрелив другові в голову

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в області, інцидент стався в ніч з 27 на 28 грудня на вулиці Тернопільській.

Під час розпиття алкогольних напоїв між хлопцями виникла суперечка. Вони почали битися і старший з них, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, умисно вистрілив із пневматичного револьвера іноземного виробництва системи «Флобера» в голову своєму опонентові. В результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді трьох проникаючих кульових поранень в голову.

Стан потерпілого – тяжкий.

За цим фактом розпочато досудове розслідування, кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Особа, яка здійснила постріли, затримана.

Зброя направлена на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС.