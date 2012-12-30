У Житомирі відзначили річницю визволення від фашистів

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заходах взяло загалом близько ста осіб - представники влади, військові, ветерани війни, представники політичних партій, молодь та журналісти.

Після покладання квітів ветерани Великої Вітчизняної війни поспілкувалися з молоддю. Учасники урочистостей висловлювали ветеранам слова вдячності та пошани за визволення Батьківщини.

Довідка УНІАН. Житомир було визволено від німецько-фашистських загарбників увечері 31 грудня 1943 року. Місто було під фашистською окупацією два з половиною року. Було повністю зруйновано 533 будинки. 31 підприємство, 16 шкіл, 3 технікуми, 2 інститути, лікарня, поліклініка, ряд адміністративних будівель.

Пам’ятник визволителям висотою 32 метри споруджений з місцевих лабрадориту та габро на пагорбі над річкою Тетерів.