Прокуратура бореться з корупцією за новим Кодексом

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Прокуратури міста Києва, про це сказав прокурор Києва Микола Бескишкий під час розширеного засідання колегії прокуратури за підсумками роботи у 2012 році.

За словами М. Бескишкого, в умовах роботи за новим кримінальним процесуальним законодавством роботу слідчих переорієнтовано на розслідування справ про злочини на пріоритетних напрямках. «Кожна десята справа з направлених до суду органами прокуратури Києва – це справа про злочини у бюджетній сфері, кожна п’ята – про хабарництво», - повідомив він.

Крім того, М.Бескишкий відзначив, що посилено було боротьбу з організованою злочинністю та корупцією. При цьому, третина виявлених організованих злочинних груп діяли у сфері економіки.

Прокурор відзначив, що основні зусилля в роботі прокурорів були спрямовані на дотримання законів у діяльності органів державного контролю. Таким чином, кожен третій з притягнутих за прокурорського реагування – це посадовці контролюючих органів.

Також, за словами М.Бескишкого, органами прокуратури значну увагу приділено питанням захисту конституційних засад підприємницької діяльності.

«Усунення бюрократичних перепон та силового тиску на бізнес – один із головних пріоритетів у нашій роботі. У цьому році нами поновлено права понад 300 підприємців, до відповідальності притягнуто 37 посадовців органів контролю за порушення законодавства у цій сфері» - сказав він.

М.Бескишкий наголосив, що ефективність роботи прокуратури та загалом правоохоронних органів, особливо у сфері відновлення порушених прав людини та недопущення їх порушень, суттєво зростає.