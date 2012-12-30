Еколог: "закон Мірошниченка" дозволить вилучати ліси в інтересах бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції в Києві.

За словами заступника голови Національного екологічного центру України (НЕЦУ) Олексія Василюка, в останні місяці року Верховна Рада проголосувала три нові закони в природоохоронній сфері. «Головний з них, так званий «закон Мірошниченка» (представник фракції ПР Юрій Мірошниченко – УНІАН). Що ці закони значать для України? Насправді вони дозволяють вилучати ліси і будь-які природні території для тих потреб, які необхідні інвестору. І головне, вони створюють нові умови, в яких вся Україна, і Київ в тому числі, почнуть жити в плані охорони довкілля в наступному році», - сказав еколог.

За його словами, зокрема, закон Ю.Мірошниченка скасував погодження, що видавало Міністерство природи.

«Якщо раніше ми казали, що є екологічна експертиза чи погодження Мніприроди, то зараз МІнприроди нічого не має погоджувати. Більш того, Мінприроди взагалі не має своїх територіальних органів: до 17 січня, якщо я не помиляюсь, всі вони будуть розформовані і більше ні в Києві, ні в іншій області не буде управління охорони навколишнього середовища. Хто буде займатися заповідними об’єктами, слідкувати за дотриманням екологічного законодавства в будь-якій адміністративній одиниці в Україні в 2013 році – невідомо. На сьогодні ми вважаємо, що це колосально збільшить якщо не корупцію, то «беспредєл»», - зазначив О.Василюк.

Довідка УНІАН. 16 жовтня 2012 р. ВР прийняла закон № 5456-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні». Відповідно до закону, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям від територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів передається низка повноважень у галузі екології та природних ресурсів.