Митниця працюватиме без вихідних

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПС України.

«Для зручності платників в останній день 2012 року Центри обслуговування платників податків працюватимуть у черговому режимі до 16.00. Таким чином вихідними днями у зв’язку з новорічними святами 30 грудня 2012 року та 1 січня 2013 року», - йдеться в повідомленні.

З 2 січня 2013 року Центри обслуговування платників податків працюватимуть у робочому режимі.

Інформаційно-довідковий департамент ДПС України та сервіс «Пульс податкової» у святкові дні працюватимуть цілодобово в режимі інтерактивного автовідповідача. Телефон Кол-центру 0-800-501-00-7 (для отримання консультації з питань застосування норм податкового законодавства), «Пульс податкової» - (044) 284-00-07 (для скарг на протиправні дії працівників органів ДПС).

Підрозділи митного оформлення, для яких встановлено цілодобовий режим роботи, усі святкові дні працюватимуть у звичайному режимі.

Звернення громадян та суб’єктів ЗЕД з питань здійснення митного оформлення у цілодобовому режимі здійснюється Моніторинговим центром Держмитслужби України за телефоном (044) 247-27-19.

Оперативний черговий Держмитслужби України: (044) 247-26-06, 247-27-06, факс (044) 247-28-51, 489-02-12.

Нагадаємо, що Указом Президента України від №726/2012 від 24.12.2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.