На Вінниччині людину засипало у криниці
11:47, 30 грудня 2012Суспільство
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Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 29 грудня у с. Рахни-Лісові Шаргородського району під час копання криниці внаслідок обвалу землі було присипано людину.
З потерпілим підтримувався мовний контакт / Фото : Про все
Рятувальники встановили, що на глибині 15-18 м уламками бетонних кілець присипано чоловіка 1968 року народження.
При проведенні аварійно-рятувальних робіт було частково очищено шар грунту, але також встановлено, що є загроза додаткового обвалу, який може спричинити загибель чоловіка, тому роботи було припинено.
З потерпілим підтримувався мовний контакт, винайдено можливість подачі йому кисню і передачі продуктів харчування.
Сьогодні о 3.45 рятувальні роботи було продовжено.
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