На Вінниччині людину засипало у криниці

Рятувальники встановили, що на глибині 15-18 м уламками бетонних кілець присипано чоловіка 1968 року народження.

При проведенні аварійно-рятувальних робіт було частково очищено шар грунту, але також встановлено, що є загроза додаткового обвалу, який може спричинити загибель чоловіка, тому роботи було припинено.

З потерпілим підтримувався мовний контакт, винайдено можливість подачі йому кисню і передачі продуктів харчування.

Сьогодні о 3.45 рятувальні роботи було продовжено.