Опитування: Після свят українці викинуть на смітник мільярд гривень

Про це свідчать дані опитування, проведеного агентством AgriSurvey Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За даними опитування, зі стандартного святкового столу на чотирьох дорослих і двох дітей в середньому викидається продуктів на 180 грн. Разом з усього міського населення України святкові відходи становлять суму близько 930 млн грн.

«Таким чином, під час свят міським населенням на смітник викидається кількість продукції, еквівалентна 7500 тонн ковбаси «Московська», або 13 тис. тонн твердого сиру, або ж 60 тис. тонн мандаринів», – стверджує директор агентства AgriSurvey УКАБ Тарас Гагалюк.

За його словами, під час опитування 59% респондентів вказали, що у них під час свят псується до 5% куплених продуктів, а тих, хто викидає понад 25% куплених до столу продуктів, було 5%.

За оцінками AgriSurvey, такі показники свідчать про те, що українцям є до чого прагнути в плані культури споживання.

Водночас, за даними Організації продовольства і сільського господарства ООН (FAO), щороку у світі псується близько 1,3 млрд тонн продуктів харчування, а це близько третини продукції, призначеної для споживання людьми.