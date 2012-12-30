Прокурор: Цьогоріч в столиці втричі зменшено заборгованість із зарплат

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської прокуратури, за словами її очільника, головним пріоритетом правозахисної та представницької діяльності є й залишається захист соціальних прав громадян на оплату праці.

«Завдяки підвищенню ефективності реагування кримінально-правовими заходами втричі зменшено заборгованість з виплати заробітної плати у Києві. А це майже 112 млн грн, виплачених людям», - зазначив прокурор.

М.Бескишкий наголосив, що у поточному році органами прокуратури Києва порушено 50 кримінальних справ за невиплату заробітної плат, з яких 45 вже скеровано до суду. За порушення конституційних прав громадян на оплату праці за документами прокурорського реагування до адміністративної та дисциплінарної відповідальності притягнуто 130 посадовців органів влади та контролю, керівників підприємств-боржників.

«На вимогу прокуратури Києва до відповідальності притягнуто 130 посадовців, з яких 7 - це працівники Територіальної державної інспекції праці. І наше головне завдання в умовах нового законодавства – змусити працювати саме контролюючі органи, а не працювати за них», - наголосив прокурор Києва.