Завтра в Україні опади не очікуються

На дорогах, крім південної частини та крайнього заходу, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, в Карпатах, північних та центральних областях 8-13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях 1-6° тепла; у Криму вночі 0-5° морозу (на Південному узбережжі 1-3° тепла), вдень 4-9° тепла.

У Київській області у понеділок - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень близько 0°.