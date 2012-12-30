В Севастополі вилучено 7 тисяч одиниць піротехнічних виробів
У Севастополі під час передноворічних рейдів вилучено 7 тисяч одиниць піротехнічних виробів загальною вагою 68 кг.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі.
За інформацією заступника начальника УМВС – начальника міліції громадської безпеки Сергія Помелкова, всього за цей період співробітниками різних служб міліції спільно з УМНС, митною і прикордонною службами проведено 106 рейдів по виявленню незаконної реалізації піротехнічних виробів.
За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення і торгівлі піротехнічних виробів відносно підприємців складено і направлено до суду для ухвалення рішення 14 протоколів. Вилучено 7000 одиниць піротехнічних виробів загальною вагою 68 кг.
Заходи щодо виявлення порушень у сфері торгівлі піротехнічними виробами тривають.