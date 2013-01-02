Міліціонери ще наглянуть за українцями, які продовжують святкувати

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за попередніми даними, 2 січня заплановано проведення 68 новорічних масових заходів за участю понад 28 тисяч громадян.

У перший день 2013 року в Україні відбулося 425 святкових заходів, участь в яких взяли понад 200 тисяч громадян.

Найбагатолюднішими новорічні урочистості стали у Дніпропетровської області: там учасниками 30 масових заходах стали 95 тисяч осіб. Крім того, найбільша кількість учасників святкових дійств була зафіксована у Черкаській (понад 23 тис.), Чернівецькій (майже 22 тис.) та Київській (більше 17,3 тис.) областях.

Грубих порушень громадського порядку під час свят не допущено. Охорону громадського порядку забезпечували понад 5,5 тисяч працівників органів внутрішніх справ.