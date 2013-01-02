У Сумах жінка поранила обличчя петардою

У Сумах бригадою швидкої медичної допомоги до обласної клінічної лікарні було доправлено 24-річну дівчину з діагнозом: забійно-рвана рана правої щоки.

Жінка отримала травму під час використання петарди, повідомляє ТУ МНС у Сумській області. Постраждала знаходиться на амбулаторному лікуванні.

МНС нагадує, що під час використання піротехнічних виробів необхідно бути вкрай обережними і неухильно дотримуватись правил безпеки та вимог інструкції з експлуатації даних виробів. В жодному разі не можна дозволяти використовувати піротехніку дітям.