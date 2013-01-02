У Сумах жінка поранила обличчя петардою
10:55, 02 січня 2013Суспільство
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У Сумах жінка отримала травму обличчя внаслідок використання петарди.
Постраждала знаходиться на амбулаторному лікуванні після використання петарди / Фото : neftugz.ru
У Сумах бригадою швидкої медичної допомоги до обласної клінічної лікарні було доправлено 24-річну дівчину з діагнозом: забійно-рвана рана правої щоки.
Жінка отримала травму під час використання петарди, повідомляє ТУ МНС у Сумській області. Постраждала знаходиться на амбулаторному лікуванні.
МНС нагадує, що під час використання піротехнічних виробів необхідно бути вкрай обережними і неухильно дотримуватись правил безпеки та вимог інструкції з експлуатації даних виробів. В жодному разі не можна дозволяти використовувати піротехніку дітям.
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