Балаклавську бухту окупували мільйони медуз

Медуз так багато, що в теплій прибережній зоні не видно дна. Здалеку поверхня води здається покритою тонким льодом.

На думку вчених, медуз приніс в бухту південний вітер. Коли його напрямок зміниться, вони підуть назад на глибину моря, інформують Вести.Ru. Окрім того, у медуз зараз період розмножень.

Жителі Севастополя і туристи спеціально приходять подивитися на незвичайне явище. Морських жителів так багато, що в теплій, прибережній зоні не видно дна. Особливо задоволені рибалки: на медузу полює морський окунь, і зараз його можна ловити прямо з пірсів.

Коментуючи природне явище, що викликає у гостей Балаклавської бухти захват, старший науковий співробітник відділу планктону Інституту біології південних морів, Сергій Хворов, пояснив: ”Це трапляється приблизно два рази на рік”. Медуз в бухті настільки багато, що здалеку поверхню води здається покритої тонким льодом.

Цей зоровий обман приваблює багато гостей. Можливо, їх реакція пояснюється звичним для погляду видом замерзлих водойм, що для багатьох країн, де зараз у більшості районів температура не піднімається вище мінус десяти градусів, є нормою.