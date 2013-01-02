На Донеччині засуджено учасників банди

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за роки існування банди її учасники скоїли щонайменше 12 розбійних нападів на власників торгових і розважальних закладів, під час яких вони заволоділи коштами та майном на суму понад 150 тис. грн.

Завдяки професійним діям працівників УБОЗу банду ліквідовано, її учасників притягнуто до кримінальної відповідальності. Члени злочинного угрупування отримали по п’ять років позбавлення волі із конфіскацією майна.