Стрілянину в ресторані вчинили киянин і двоє жителів Миколаєва

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківської області, за уточненою інформацією правоохоронців 1 січня в ресторані «Веселий Гуцул», що в с. Поляниця троє чоловіків разом із сім’ями святкували Новий рік. Під ранок, викликавши таксі, компанія вирішила зробити ще одне замовлення. Однак кухня ресторану вже була закрита, тому персонал змушений був відмовити. Нетверезих відвідувачів це обурило і виникла конфліктна ситуація. У цей час за відвідувачами приїхало викликане таксі та забрало клієнтів. Однак згодом чоловіки повернулися зі зброєю та камінням і напали на персонал ресторану, завдавши охоронцю тілесні ушкодження. З місця події вилучено кілька гільз від зброї травматичної дії.

Порушників затримано, триває кримінальне провадження.

На цю тему: Відвідувачі не хотіли йти з ресторану і підстрелили охоронця

Як повідомляв УНІАН, вранці, 1 січня, після святкування нового року компанія молодих людей відмовилась залишити ресторан в одному з відпочинкових комплексів села Паляниця Івано-Франківської області. Як повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області гості розпочали бійку з охоронцями, які намагалися пояснити їм, що ресторан зачиняється. Обурені відвідувачі залишили заклад, однак через півтори години троє з них повернулися з травматичною зброєю та почали стрілянину. Внаслідок цього 24-річний охоронець отримав травму ноги і був доставлений до Яремчанської лікарні. Про конфлікт повідомили міліцію. Через кілька годин правоохоронці затримали трьох нападників. Розпочато кримінальне провадження.