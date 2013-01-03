Працівника дитячого закладу звинувачують у педофілії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, відомством здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному проваджені стосовно працівника дитячого виховного закладу за фактами вчинення ним розпусних дій щодо малолітньої особи та особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводилось Слідчим управлінням Головного управління МВС України у Київській області.

У грудні 2012 року старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення затверджено обвинувальний акт, який в порядку ст. ст. 283, 291 КПК України стосовно підозрюваного направлено до суду.

Обвинуваченому обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкцією ст. 156 Кримінального кодексу передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності на строк до трьох років.