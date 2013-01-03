На хабарі затримано держінспектора з охорони довкілля

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Черкаській області, держінспектор за попередньою змовою з в.о. начальника одного з відділів держекоінспекції в Черкаській області, вимагав від представника одного із СТОВ хабара в сумі 15 тис гривень за зменшення розміру накладених на товариство штрафних санкцій, у зв’язку з виявленими порушеннями під час проведення перевірки дотримання даним СТОВ екологічного законодавства. Після тривалих перемовин між держслужбовцями і представниками СТОВ, суму хабара було зменшено до 12 тис грн і з цією сумою хабарницю затримали під час передачі коштів.

Проти працівників держекоінспекції в Черкаській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 ККУ. Хабарницю затримано. Стосовно іншої фігурантки справи обирається міра запобіжного заходу.