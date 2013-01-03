На київському озері почали будувати чотири хмарочоси

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, доручення про проведення перевірки надано столичній Державній екологічній інспекції, столичним інспекціям архітектурно-будівельного контролю та сільського господарства.

Контролерів зобов’язано надати висновки щодо законності виділення земельної ділянки, передачі її в оренду та видачі дозволу на початок виконання будівельних робіт уздовж берегової лінії озера.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 3 та 4 січня планується провести акції протесту громадян проти забудови території озера Тельбін на Березняках.

За даними народного депутата Олександра Бригинця, вздовж берегової лінії озера Тельбін ТОВ «Аквапарк» розпочало будівництво чотирьох 30-поверхових висоток з паркінгами та офісами. За словами О.Бригинця, будівництво відбувається без узгодження проекту і проведення громадських слухань. Жителі Березняків чинили опір будівництву, але, незважаючи на триваючий судовий процес, будівництво таки розпочалося. Екологи попереджають, що спорудження цих хмарочосів призведе до екологічної катастрофи - озеро перетвориться на болото.