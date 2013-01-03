Експерт: на газовому ринку виникне ілюзія конкуренції

Про це агентству УНІАН сказав незалежний енергетичний експерт Михайло Гончар.

«У нашій економіці, яка монополізована і в якій знищується конкурентне середовище, лібералізація маловірогідна. Навіть якщо про це офіційно говорять, приймають відповідні документи, це означає, що це просто своєрідна мішура», - сказав М.Гончар.

Він зазначив, що в 2013 році буде закладено принципи переходу державної природної монополії «Нафтогазу» до приватної протиприродної монополії.

«На вершині цієї піраміди перебуватиме ніхто інший, як Group DF, що належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу», - підкреслив М.Гончар.

«Наступного року виникне багато різних великих і малих трейдерських компаній, які створюватимуть ілюзію того, що у нас справді конкурентний, лібералізований внутрішній ринок газу», - додав експерт.

Також експерт зазначив, що формально вони виглядатимуть як незалежні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року НКРЕ затвердила порядок доступу до газотранспортної системи (ГТС) України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи і підземних сховищ газу (ПСГ).

У жовтні 2012 року Кабінет міністрів України припинив дію постанови №163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

У грудні 2012 року державний газовий монополіст «Нафтогаз України» закликав Федерацію працедавців, яка об'єднує найбільші підприємства, долучитися до пошуку трейдерів для поставок газу промисловим підприємствам за низькими цінами.

За заявою глави «Нафтогазу» Євгенія Бакуліна, «Нафтогаз України» чекає збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

Компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, має намір у 2013 році поставити 8 млрд куб. м газу до України. З квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр) почала самостійний імпорт до України спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу. На сьогодні Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.