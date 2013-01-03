УПЦ КП призначило дату з’їзду православної молоді

Як повідомляє «Релігія в Україні», про це йшлося під час семінару-практикуму на тему: «Координація роботи молоді в єпархіях УПЦ Київського Патріархату», що відбувся за участю представників 17 єпархій УПЦ КП.

Голова Синодального Управління у справах молоді ігумен Макарій (Папіш) у ході семінару поінформував про історію зародження православного молодіжного руху і утворення братств.

Він зазначив, що нині за душу молодих осіб змагаються різні новітні вчення, котрі намагаються знищити в них свідомість та розуміння великої моральної відповідальності перед Богом та своїм народом.

Ігумен Макарій ознайомив учасників семінару з орієнтовним планом заходів на 2013 рік.

Зокрема, 23-31 січня планується провести Всеукраїнський зимовий табір «Листвиця» в місті Калуші Івано-Франківської області, а 9-10 лютого скликати ХІ Всеукраїнський з’їзд православної молоді. Також заплановано 15-29 червня провести Всеукраїнський дитячий табір «Дорога до Бога».