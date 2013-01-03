Синоптики обіцяють пізню весну і 40-градусну спеку влітку

Що стосується погоди найближчого дня, то на Різдво (6, 7 і 8 січня) в західних і східних областях випаде сніг, а ось в Києві й на півдні буде сухо. «Вночі в ці дні в столиці та на півночі буде 10-15 градусів морозу, а вдень – 5-10 морозу. На решті території вночі 1-7 градусів морозу, а вдень температура може варіювати від -3 до +3 градусів. У Криму буде до +5», - повідомив «Сегодня» заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, 9-10 січня Україну знову чекає потепління до +4 градусів вдень і -5 вночі. «Особливо це стосується сходу і центру країни, зокрема й Києва. Опадів в цей час не очікується», - прогнозує синоптик.

А.Прокопенко також сказав, що лютих морозів до кінця січня точно не буде, але і ранньої весни чекати теж не доводиться: «Швидше за все, вона прийде в свої нормальні терміни, тобто за календарем. Складно розраховувати так надовго, але поки що передумов для якихось аномальних явищ навесні немає. Вона буде теплою, але в середині березня можливі заморозки».

Між тим всі опитані газетою фахівці сходяться в думці, що літо буде дуже спекотним. «Швидше за все, це будуть періоди посухи і аномально високої температури, які чергуватимуться з сильними дощами і зливами», - вважає А.Прокопенко.

Кліматолог Світлана Краковська відзначила, що в липні посуху варто чекати на півдні та сході, а західні та північні області заливатиме: «Температура, особливо в липні, підніметься до +40-41 градусів. До речі, це взагалі тенденція: якщо раніше така температура вважалася аномальною, то за наступні 30 років вона увійде до норми».

Що стосується осені та зими, то, за словами С.Краковської, вони будуть пізніми і теплими: «Буде довге бабине літо. Аномального холоду чекати не варто. А ось сильні снігопади, як у цьому грудні, можливі».

На думку нумерологів, на жаль, не обійдеться цього року і без катаклізмів: «У березні буде страшна повінь в Закарпатті, десь біля Сваляви. Також з початку березня і до 18-го числа в Києві та області станеться 11 випадків провалів асфальту, і в одному з них загине водій авто», - порахувала для «Сьогодні» нумеролог Людмила Жукова.

Вона сказала, що в липні станеться якась неприємність на Київському морі: «Не знаю поки, що саме, але це станеться під час якогось заходу, буде багато проблем, але без смертельного результату».

У Криму варто чекати підтоплень: «Неприємності, пов`язані з цим, відбуватимуться в Ялті та Форосі». «Скажу навіть більше: через вихід Чорного моря з берегів можливе обвалення Ласточкиного гнізда», - сказала Л.Жукова.