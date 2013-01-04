УГКЦ організовує конкурс релігійної пісні

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, цьогорічний конкурс присвячений Року віри та річниці Хрещення України для примноження культурних і духовних цінностей українського народу через популяризацію сучасної релігійної пісні.

Конкурс організовують представники Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ спільно із Комісією УГКЦ у справах освіти та виховання, Катехитично-педагогічним інститутом УКУ, Університетом банківської справи м. Києва, Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», Львівською обласною радою та Міжнародною громадською організацією "Фонд «Духовний вибір»". Конкурс проходитиме на парафіяльному, деканальному, єпархіальному, патріаршому (14-15 червня 2013 року) рівнях. Гала-концерт відбудеться 29 червня 2013 року.

Відповідно до умов конкурсу тематика пісень повинна відображати суть християнського покликання, християнські цінності. На конкурс приймаються лише дитячі пісні українською мовою (перевага надається новим авторським пісням). Участь у конкурсі можуть брати лише солісти, які виконають одну пісню в інструментальному супроводі, акапельно або під фонограму. Максимальний час співу - 5 хвилин.

Конкурс відбуватиметься серед українських дітей України та закордону трьох вікових категорій: 7-10 років, 11-13 років, 14-17 років.