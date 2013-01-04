Мешканець Макіївки приревнував коханку і отримав 13 ударів ножем

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Макіївського міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що 29 грудня близько 23.00 до чергової частини Радянського райвідділу міліції Макіївки зателефонувала 24-річна дівчина і повідомила про вчинення тяжкого злочину, свідком якого вона виявилася. На місці події учасники слідчо-оперативної групи виявили труп 26-річного чоловіка з численними ножовими пораненнями.

Співробітники міліції затримали підозрюваного - раніше судимого за тяжкі злочини 23-річного жителя Макіївки, який у скоєному признався. Як з'ясувалося, чоловіки були знайомі і між ними раніше виникали конфлікти, оскільки підозрюваний виявляв знаки уваги співмешканці убитого.

Правоохоронці встановили, що того вечора підозрюваний проводжав дівчину додому, а її співмешканець вийшов на вулицю і побачив їх разом.

Між чоловіками зав'язалася бійка, і 23-річний дістав ніж і завдав своєму суперникові 13 ножових поранень, від яких останній помер на місці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.