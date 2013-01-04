Київська ТРК перейменувалася на Центральну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення.

В повідомленні зазначається, що телевізійники пояснюють таку назву тим, що редакція КДРТРК знаходиться на центральній вулиці Києва - Хрещатику, “і, по суті, є центральним каналом для решти обласних ДТРК”.

Генеральний директор КДРТРК Олександр Савенко сказав: «Авторські права ми оформили. Документи в Нацраду на новий логотип направили, і з моменту подачі заявки маємо право його використовувати». Тепер логотип ТРК, який був раніше розміщений у правому нижньому куті екрану, змінено на ЦК і розміщено в правому верхньому куті.

О.Савенко повідомив, що канал наразі працює в чотирьох стандартах: аналоговому, цифровому, супутниковому і кабельному. В інформації сказано, що “цифровий сигнал телерадіокомпанія передає через супутник, і його можуть приймати практично у всій Європі, а також у Мальті, Єгипті та ін”. О.Савенко сказав: «Кабельним сигналом нам вдалося охопити фактично всі найбільші міста області. Ми на цьому не зупиняємося і заключаємо угоди з кабельними операторами з інших регіонів України. Сьогодні потенційна глядацька аудиторія нашого каналу становить 9,5 млн. абонентів, які мають кабельне телебачення. Нас дивляться у Харкові, Одесі, Донецьку, Запоріжжі і Дніпропетровську, Львові, Івано-Франківську та інших містах».