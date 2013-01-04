Станція метро «Політехнічний інститут» уранці буде працювати лише на вихід

11:38, 04 січня 2013
Суспільство
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У Києві станція метро «Політехнічний інститут» з 9 січня вранці працюватиме лише на вихід у зв’язку з ремонтом ескалатора

Політехнічний інститут / Фото : AMY з wikimedia.org

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» з 9 січня до 24 травня здійснюватиме капітальний ремонт ескалаторів на станції «Політехнічний інститут».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, підписано відповідне розпорядження КМДА.

Згідно з документом, підприємству дозволено закривати зазначену станцію на вхід у робочі дні з 7.50 до 10.30 для забезпечення перевезень пасажирів на поверхню двома ескалаторами. Про це пасажирів буде завчасно поінформовано на станціях метро.

Головному управлінню транспорту та зв’язку КМДА доручено у разі необхідності внести зміни в роботу міського наземного транспорту загального користування з 9 січня до 24 травня.

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