У Богатирьової кажуть, що розвелось забагато дієтичних добавок

В Міністерстві охорони здоров`я занепокоєні активізацією теле- та радіореклами дієтичних добавок та попереджає рекламодавців про порушення вимог національного законодавства, яке забороняє рекламу харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок без попереднього погодження її тексту з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров`я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

”До Міністерства охорони здоров`я продовжують надходити звернення громадян щодо можливих неправомірних дій осіб, що реалізують дієтичні добавки, реклама яких транслюється в ефірі радіокомпаній, телерадіокомпаній тощо”, - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що відповідно до статті 8 Закону України ”Про рекламу” розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов`язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку.

”Законом України ”Про ліцензування певних видів господарської діяльності” медична практика віднесена до виду господарської діяльності, яка потребує ліцензування. З метою запобігання введення в оману населення під час реклами, яка направлена на застосування методів профілактики, діагностики, лікування хвороб, містить у тексті медичний діагноз, назву лікарського засобу або інші натяки на медичні послуги, просимо вимагати від осіб, які подають документи на таку рекламу, ліцензію МОЗ України на здійснення господарської діяльності з медичної практики”, - пояснили у МОЗ.

У прес-службі також нагадали, що згідно з законодавством, у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання та дієтичних добавок забороняється використовувати вислови щодо можливої лікувальної дії, втамування болю, листи подяки, визнання, поради, якщо вони пов`язані з лікуванням чи полегшенням умов перебігу захворювань, а також посилання на таку інформацію, а також вислови, які спричиняють чи сприяють виникненню відчуття негативного психологічного стану.