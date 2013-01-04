Янукович високо оцінив дії НБУ

На його думку, завдяки ефективному управлінському підходу зараз центробанк має всі інструменти для підтримки стабільності гривні. Зокрема, в кінці минулого року було введено зобов'язання для експортерів продавати 50% своєї валютної виручки на міжбанківському ринку, а крім того, удвічі був скорочений термін повернення валютної виручки. Ці заходи повинні сприяти насиченню ринку іноземною валютою і, відповідно, зниженню на неї попиту. «Незважаючи на спроби проведення спекулятивних атак на гривню, оперативність і зваженість дій Національного банку дозволила зберегти її стабільність.

Останнім часом на готівковому валютному ринку обсяг купівлі іноземної валюти населенням практично зрівнявся з обсягом продажу, чого не вдавалося досягти протягом багатьох років», - зазначив Віктор Янукович. Серед комплексу антикризових заходів НБУ Президент України відзначив заходи щодо зниження обсягів залучення коштів, які банки направляють на короткострокове і дуже дороге споживче кредитування, на відновлення кредитування банками економіки та зниження рівня її доларизації.

Віктор Янукович підкреслив також, що: «Скоординовані дії Нацбанку і уряду вже дозволили досягти позитивних результатів. Так, за 11 місяців минулого року рівень дефляції в Україні склав 0,4%, що також чинить позитивний вплив на вартість національної валюти».